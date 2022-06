Corina wandelt naar top van dé berg: 'Wat een geluk dat ik dit mag doen'

Het was donderdag al vroeg dag voor Corina Kuipers en Monique de Man uit Loon op Zand. Met z'n tweeën wandelen ze tijdens het evenement Alpe d'HuZes minstens één keer naar de top van de iconische alp. Behalve een rugzak met eten en drinken voor onderweg, nemen alle deelnemers ook hun eigen verhaal mee naar boven.

"We zijn om half vijf vertrokken", vertelt Corina in het ochtendprogramma Wakker! van Omroep Brabant. Samen met Monique zit ze op een muurtje in bocht negen. Even uitrusten en de benen wat rust geven. "We gaan in principe één keer omhoog. Als we nog fut hebben dan plakken we een tweede keer aan vast. Het is lekker wandelweer. Later op de dag wordt wel regen en onweer voorspeld."

Corine en Monique zijn inmiddels halverwege berg. "Bij het vertrek was het gigantisch druk. Het was een gekkenhuis. Prachtig dat al die mensen de moeite nemen om uit hun bed te komen. In de bochten op de berg begint het nu ook drukker te worden. Mensen juichen ons toe."

De Alpe d'Huez is 21 bochten lang. Zo'n dertien kilometer moet er worden geklommen naar de top. Onderweg dwalen ongetwijfeld de gedachten af. Zo loopt Corina voor haar moeder die in 2014 overleed aan kanker, maar ook voor zichzelf. "Mijn gedachten zijn meer bij mijn moeder, merk ik. Bij mij is in 2018 borstkanker geconstateerd, met chemotherapie en een borstamputatie tot gevolg. Onbewust loop ik eigenlijk ook voor de verwerking van mijn eigen verhaal. Wat een geluk dat ik dit mag doen."