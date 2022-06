Verkeerschaos rond Eindhoven na meerdere ongelukken op snelwegen

Het is donderdagochtend afzien op diverse snelwegen rond Eindhoven. Op diverse plaatsen gebeurden ongelukken.

Een van de grootste problemen ontstond op de A2 bij Batadorp. Daar botste een automobilist donderdagochtend vroeg tegen de vangrail. Dit gebeurde op de weg van het zuiden richting Eindhoven. De bestuurder zat bekneld in de auto en is door hulpverleners bevrijd. Vanwege dit ongeluk werden twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kreeg het advies om te rijden via Nijmegen en de A73, A50 en A15 te nemen. Rond kwart voor negen werden de afgesloten rijstroken weer vrijgegeven.