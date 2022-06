Imke droeg drie T-shirts over elkaar om te verbergen dat ze scoliose had

Jarenlang liep Imke Zengers (26) uit Valkenswaard met een brace om haar middel. De reden: een ernstig vergroeide wervelkolom. En nog altijd beïnvloedt die aandoening haar leven iedere dag. Deze maand is het Scoliose Bewustwordingsmaand en dat komt volgens Imke als geroepen. "Ik droeg drie T-shirts over elkaar om het te verbergen."

Zo'n 60.000 Nederlanders lijden aan scoliose, de aandoening waarbij de wervelkolom zijwaarts vergroeit in een bocht of zelfs een S-vorm. En ieder jaar komen daar nog eens zo'n duizend patiënten bij. Geen klein probleem dus, zou je denken. Toch heerst er volgens Imke nog een hoop onbegrip. Zelf weet ze nog precies hoe de kromming in haar ruggengraat werd ontdekt. "Dat was gek genoeg per toeval. Ik was 13 en zat in de tweede klas van de middelbare school. Daar kwamen wat mensen van de GGD langs voor een lichamelijke check. Is je gewicht in orde? Groei je normaal en hoe goed zijn bijvoorbeeld je ogen? Maar naar je houding werd niet gekeken." Toevallig lag Imke uitgerekend die dag ziek op bed. "Dus moest ik even later alsnog zelf naar de GGD-locatie." Daar werd wél uitgebreid gekeken naar de stand van haar rug en zo kwam de vergroeiing aan het licht. "Een verrassing, want ik had op dat moment nog helemaal geen klachten."

Juist dat kenmerk van scoliose zorgt voor een hoop ellende. Want op het moment dat de kromming ook 'van buiten' zichtbaar wordt en de klachten ontstaan, is het eigenlijk al te laat. "Daarom is het zo jammer dat niet ieder kind grondig wordt gecheckt. Het is maar goed dat ik die dag ziek was, want dat heeft me waarschijnlijk een hoop leed bespaard." Niet dat voor Imke alles koek en ei was na de diagnose. "Ik heb de eerste paar jaar met een grote brace om mijn middel gelopen om verdere vergroeiing te voorkomen." Dat leek in eerste instantie te helpen. De kromming werd zelfs even minder. Maar alle goede hoop ten spijt: "Het is nu erger dan ooit. Mijn wervelkolom staat 65 graden scheef en drukt tegen een long. Daardoor gaat ademhalen soms behoorlijk moeizaam." Niet dat ze haar dagelijks leven erdoor laat verpesten. Imke werkt inmiddels als docente op een mbo-school, sport veel en geniet volop. Maar zeker in de jaren op de middelbare school was dat wel anders. "Er is maar weinig over scoliose bekend en dus word je al snel als aansteller gezien. Waarom doe je niet mee met gym? Waarom blijf je niet langer op dat feestje? En dat ik kluisje op ooghoogte vroeg, vonden ze ook raar."

