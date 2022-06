Bokser Stan Bertens wil zichzelf bij Eindhoven Box Cup op de kaart zetten

Voor Stan Bertens (21) uit Liempde wordt de aanstaande Box Cup in Eindhoven het eerste grote evenement in zijn nog jonge boksloopbaan. De Liempdenaar weet dat de belangen enorm zijn op het grootste internationale toernooi van West-Europa: “Op de Box Cup heb ik de kans om in drie dagen tijd drie keer in de ring te staan. Dat is heel kostbaar in de bokswereld.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Stan zijn missie is duidelijk: “Ik wil gewoon alles winnen. Ook de Box Cup, zo simpel is het, vertelt de ambitieuze bokser. “Je kunt zoveel wedstrijden spelen maar als je er iedere keer wordt uitgeslagen, zal het nooit wat worden.” Meters maken en je ontwikkelen tegen internationale tegenstanders, volgens zijn trainer Paul Holzken zijn die dingen juist het belangrijkste op dit moment. “Die kans gaat Stan nu krijgen op de Box Cup. Natuurlijk willen we die ook winnen, maar voor mij persoonlijk staan de vlieguren nu voorop”, vertelt de leermeester uit Sint-Oedenrode. Ook Stan weet wel dat zijn trainer gelijk heeft: “Nog twee à drie jaar zoveel mogelijk partijen meepakken is belangrijk. Daarna richting het profboksen is het grote doel.”

“Als hij er zo hard voor blijft werken, denk ik dat de top haalbaar is.”

Op zijn twaalfde zette Stan zijn eerste stappen in die bokswereld. Hij ging trainen in Maaskantje en speelde zo nu en dan een wedstrijd. Op zijn 17-jarige leeftijd vertrok hij naar de bokschool van Paul Holzken. Daar ontwikkelt Stan zich de laatste jaren uitstekend: “Als hij er zo hard voor blijft werken, denk ik dat de top haalbaar is”, zegt trainer Paul.

"Als al je vrienden op het strand liggen met een pilske, is dat niet altijd even leuk."