Pratende plant en andere technische snufjes om langer zelfstandig te wonen

Technische snufjes moeten ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Dat is de inzet van de gemeente Breda en zorginstellingen. Met een bus vol techniek rijden ze door de stad om ouderen kennis te laten maken met alle innovatie. Zoals Tessa, een pratende plant, die laat weten dat het tijd is om je medicijnen in te nemen. Voordeel: je hoeft er geen knopjes voor te bedienen, het gaat allemaal vanzelf.

Dat de inzet van technische hulpmiddelen bepaald geen overbodige luxe is, vertelt wethouder Arjen van Drunen. Hij is met zijn 28 jaar een van de jongste wethouders van het land, maar zet zich in voor ouderen. "De komende twintig jaar zien we in Breda een verdubbeling van het aantal 65-plussers dat alleen woont. Dat betekent dat veel meer mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, maar tegelijk zien we dat er te weinig mensen in de zorg willen werken." Je zou dus kunnen zeggen dat de techniek het hier voor een deel overneemt van de zorgverleners.

"Je zet de pratende plant neer en hij werkt."

Tessa is de naam van een pratende plant, die in de bus gedemonstreerd wordt. De 76-jarige Ad Brekoo krijgt donderdagmiddag tekst en uitleg. Zelf is hij nog fit en kan nog alles zelfstandig. Maar dat kan een keer veranderen. Ad noemt de pratende plant ideaal. "Je hoeft als oudere niets te doen. Je zet hem neer en hij werkt."

Ad Brekoo krijgt uitleg over de pratende plant

Ad komt trouwens uit een sterk geslacht, want zijn moeder is ondertussen 102 jaar oud. Zij schrijft alles op in een boekje en loopt met een stok en rollator. Tessa zou volgens Ad voor haar ook een verrijking kunnen zijn: "En ze houdt van bloemen, dus dat komt mooi uit", lacht hij.

"Mensen nemen het echt aan van zo'n pratende plant."

Er is nog een voordeel aan zo'n pratende plant, zegt wethouder Arjen van Drunen: "Als een familielid zegt: 'Neem nou je medicatie', dan vind je dat op een gegeven moment een zeur en dat is bij een robot veel minder. Mensen nemen het echt aan van zo'n pratende plant." Volgens Arjen is het voor familie ook fijn dat ze niet iedere keer moeten zeggen, maar dat een robot dat voor hen doet. In de bus staan natuurlijk nog meer snufjes, zoals een robotstofzuiger en voordeurslot dat op afstand bediend kan worden. Sociaal preventiewerker Eva Geelen: "Stel je moeder is dement en krijgt bezoek. Als moeder de deur niet openmaakt, kan ik dat vanaf mijn werk doen." Eva beseft dat ouderen nieuwe snufjes soms best eng vinden: "Het mooie van zorgtechnologie is dat je er geen verstand van hoeft te hebben, het is heel simpel." Met demonstratie hoopt ze de angst bij ouderen weg te nemen, zodat straks ouderen straks langer zelfstandig kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld met een pratende plant.

"In 2040 zou 1 op de 4 mensen eigenlijk in de zorg moeten werken."