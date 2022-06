Wel gedoopt maar niet gelovig: jongeren voelen zich steeds minder katholiek

De Brabantse kerken staan steeds vaker leeg. Dat terwijl Brabant van oudsher een katholieke provincie is. Omroep Brabant vroeg 968 Brabanders naar hun religieuze achtergrond. Daaruit blijkt dat iets meer dan de helft van de respondenten zich rooms-katholiek noemt. Van de jongere generaties, tot 35 jaar, geeft nog maar een derde aan zich ook daadwerkelijk gelovig te voelen, ondanks een katholieke opvoeding. Wat blijft er over van het geloof in onze provincie? We zochten het voor je uit!

