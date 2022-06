Ziekenhuizen hebben achterstanden nog niet ingehaald: nog maanden wachttijd

Patiënten met een hartritmestoornis moeten in het Amphia Ziekenhuis in Breda zeven maanden wachten op een behandeling. Bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle is dit maar een maand. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen.

Ziekenhuizen met lange wachttijden zouden meer samen moeten werken met die met korte wachtlijsten, vindt de NZa. "We vinden het van groot belang dat ziekenhuizen met lange wachtlijsten oplossingen zoeken om wachtlijsten te verkorten. Bijvoorbeeld door de samenwerking op te zoeken met zorgaanbieders in de regio die meer ruimte hebben. Of door de capaciteit van de operatiekamer te optimaliseren."

De NZa brengt iedere maand de monitor 'Toegankelijkheid van de Zorg' uit. "Daaruit blijkt dat de ziekenhuizen de afgelopen weken meer planbare zorg hebben kunnen uitvoeren. 43 procent van de ziekenhuizen levert deze zorg weer met de volledige capaciteit. Een maand geleden was dit 36 procent," zegt de zorgautoriteit over de cijfers in mei.

Wachttijd in Breda

Waarom de wachttijd voor een hartritmestoornis in Breda zo lang is is, is onduidelijk. Bij het Amphia Ziekenhuis was zondag niemand bereikbaar voor een uitleg.

Lang moeten wachten op de behandeling van een hartritmestoornis kan allerlei problemen opleveren, zegt cardioloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Joan Meeder. "Het hart van mensen met een hartritmestoornis klopt onregelmatig en dat kan mensen het gevoel geven dat ze constant schrikken. Ook zijn mensen snel buiten adem."

"Wachten geeft patiënten heel veel stress", zegt Meeder. "Mensen zijn soms bijvoorbeeld bang om dood te gaan. En dat is ook een voorstelbare angst."

Wachtlijst in Tilburg

Tijdens de coronacrisis hebben de ziekenhuizen in Brabant tal van operaties uitgesteld. Maar nu, maanden na de laatste coronagolf, wachten veel patiënten nog altijd op hun beurt. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft bijvoorbeeld een 'wachtlijst met enkele duizenden operatie-uren'. Het gaat daarbij om niet-urgente operaties.

"Alle twintig operatiekamers in het ETZ zijn in bedrijf. Omdat er uiteraard elke dag nieuwe patiënten bij komen, is de wachtlijst nog niet opgelost", zo zegt woordvoerder Wim Pleunis tegen Omroep Brabant.

Niet-urgente operaties

Alle urgente operaties worden tijdig uitgevoerd. "Het gaat bij de wachtlijst om niet-urgente, goed planbare operaties, zoals veel orthopedische ingrepen. Denk bijvoorbeeld aan knie- en heupoperaties."

Het kan nog 'een groot aantal maanden duren' voordat de wachtlijst naar beneden is bijgesteld, aldus Pleunis. Dat is volgens hem van meerdere factoren afhankelijk:

instroom nieuwe patiënten,

vakanties,

ziekteverzuim,

corona/griep in het komend najaar,

patiënten die op de lijst staan maar die inmiddels elders zijn geholpen,

patiënten die geen klachten meer hebben.

Niet alle Brabantse ziekenhuizen gebruiken alle operatiekamers, zo blijkt uit de NZa-cijfers. Gemiddeld werd 4 procent van de operatiekamers in de ziekenhuizen in onze provincie niet gebruikt. Dat is wel veel beter dan in april, toen het nog 12 procent was.