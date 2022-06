In een huis aan de Zesde Reit in Den Bosch zijn twee doden gevonden. Dat meldt de politie donderdagavond.

"Wat er is gebeurd, gaan we nu onderzoeken", zegt de politie. De lichamen zouden rond half negen zijn gevonden. "We onderzoeken of er sprake is van een misdrijf. We houden alle scenario's open."

Dit bericht wordt aangevuld.