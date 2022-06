Twee doden in huis in Den Bosch, buurt alarmeerde politie

In een huis aan de Zesde Reit in Den Bosch zijn donderdagavond twee doden gevonden. Iemand uit de buurt alarmeerde de politie, omdat buren al enige tijd niets van de bewoners hadden gehoord. Volgens buurtbewoners wonen in het huis een moeder en haar dochter.

Wat er zich precies in het huis heeft afgespeeld, is nog een raadsel. De twee doden werden donderdag rond acht uur 's avonds gevonden. De politie is nog volop bezig met onderzoek. Of de doden in het huis de bewoners zijn, kon de politie nog niet zeggen. Buurtbewoners zeggen tegen een 112-correspondent wel dat ze de bewoners al enige tijd niet hebben gezien. Op vakantie

Buren kregen argwaan nadat ze erachter kwamen dat de auto van de bewoners verderop in de wijk stond en ze bij het huis al enige tijd geen beweging hadden gezien. Ze dachten dat de bewoners op vakantie waren. Nadat de politie was ingeschakeld, werden de twee lichamen gevonden. Volgens mensen uit de buurt zouden de doden er mogelijk al enige tijd hebben gelegen.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Bij het huis werd na de vondst door de politie een tent geplaatst voor onderzoek. "Het onderzoek zal nog geruime tijd in beslag gaan nemen. We houden alle scenario's open", zei een politiewoordvoerder donderdagavond. De Zesde Reit ligt in een woonwijk in het noorden van Den Bosch, niet ver van de A2.