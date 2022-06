Fietsmaten rijden Istanbul binnen: 'Nog wel een stukje naar China...'

De Turkse stad Istanbul bereiken, dat is het doel op deze Wereld Fiets Dag van Maarten van Kempen uit Rosmalen en zijn fietsmaat Thomas Grolleman. Eind april begonnen de twee aan hun monstertocht op de tweewieler naar China. "We moeten dus nog wel een stukje", zei Maarten vrijdagochtend met gevoel voor understatement in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

Sandra Kagie Geschreven door

Hun doel voor vrijdag gaan ze zeker halen. Rond kwart over zeven vanmorgen waren de mannen al in een voorstad van Istanbul. Ruim 2500 kilometer hebben ze erop zitten. Maar uiteindelijk willen ze zo'n tienduizend kilometer afleggen.

"Het steeds veranderende landschap dat aan je voorbijtrekt, is schitterend."

In Istanbul wacht Maarten en Thomas bezoek van hun familie. De Turkse stad op 3 juni bereiken, was voor de mannen dan ook eigenlijk het enige doel dat echt vastlag. "Hierna is het schema wat vrijer", legt Maarten uit. Samen hebben ze nu nog zo'n viereneenhalve maand uitgetrokken om hun einddoel, China, te bereiken. Van chronisch vermoeide benen is bij Maarten nog geen sprake. "De benen voelen heel goed", geeft hij aan. En hij kan eigenlijk niet wachten om na het weerzien met zijn familie weer verder te gaan. "Op de fiets kun je je gedachten kwijt", legt hij de aantrekkingskracht van de fiets uit. "Daarbij trekt het avontuur. En ook het steeds veranderende landschap dat aan je voorbijtrekt, is schitterend."

"Die complete uitrusting voel je wel, vooral bergop."