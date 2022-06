Een bak regen op eerste pinksterdag, maar zaterdag schijnt de zon uitbundig

Het pinksterweekend dat voor de deur staat is er één van extremen. Zaterdag is het perfect terrasjesweer, terwijl ons zondag flinke regen tot plaatselijk wel 30 millimeter staat te wachten.

Zaterdag wordt een mooie dag met veel zon en een graad of 25 à 26, zegt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Een droge dag ook. "Echt een dag om eropuit te gaan. Smeren is dan wel het devies, want de zonkracht is hoog, wat betekent dat je binnen een kwartier kunt verbranden."

Regen- en onweersbuien

In de nacht naar zondag krijgen we in het westen van de provincie al te maken met regen- en onweersbuien. Zondagochtend breiden de buien zich dan over Brabant uit.

Omdat de buien langzaam over trekken, kan er plaatselijk heel veel regen vallen. "De hoeveelheden kunnen nogal verschillen, maar droog blijft het nergens", waarschuwt de weerman. Mocht je zondag toch naar buiten willen, dan is de tweede helft van de middag hiervoor volgens hem waarschijnlijk het beste moment.

Drogere pinkstermaandag

Na een natte eerste pinksterdag, volgt dan weer een drogere pinkstermaandag. De meeste buien zijn dan weggetrokken en de zon breekt geregeld door. Wel doet de temperatuur met een 19 à 20 graden maximaal een stap terug.