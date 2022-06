Reizigers verrast door staking bussen in Bergen op Zoom

"Ah, nee hè! Waarom wist ik dit niet?" Op het station in Bergen op Zoom reageren scholieren vrijdagochtend verbaasd dat er geen streekbussen rijden. De estafettestaking van buschauffeurs trekt al een week door het land. En dat nu Bergen op Zoom en Roosendaal aan de beurt waren, was door vakbond FNV ook aangekondigd. Blijkbaar waren toch niet alle reizigers hiervan op de hoogte.

"Ik moet nu even heel snel gaan bellen hoor", zegt een gehaaste jonge lerares. Ze is bang dat de kinderen uit haar klas zich afvragen waar hun juf blijft. Een scholiere uit Roosendaal moet naar Ossendrecht. Ze baalt: "Ik was vanmorgen om half zeven mijn bed uit en nu sta ik hier vast." Ze gaat haar moeder bellen met de vraag of zij haar naar school wil brengen.

Twee veiligheidsmedewerkers van vervoersbedrijf Arriva geven uitleg aan de gestrande reizigers. "Ik kan er ook niks aan veranderen", verontschuldigt een van hen zich "Maar het is voor een hoger doel. Er moet een oplossing gevonden worden voor de hoge werkdruk die mijn collega's ervaren."

Vakbond FNV Streekvervoer leidt de stakingsacties. "Hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden moeten meer jongeren op de bus krijgen en op die manier zorgen voor een lagere werkdruk. De chauffeurs gaan door tot ze dat voor elkaar hebben", aldus vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag.