Kunst van afgedankte teenslippers, zodat ze niet in de oceaan belanden

De giraffen van teenslippers trekken volop de aandacht (foto: Tonnie Vossen) Nicholas van Eijben: ' In ons topjaar verwerkten we een miljoen slippers' Een olifant gemaakt van 724 teenslippers (foto: Tonnie Vossen)

Het zijn enorme kleurrijke kunstwerken, waar honderden afgedankte teenslippers in zijn verwerkt. De olifanten en giraffen zijn gemaakt van oude teenslippers die aanspoelen op de Keniaanse stranden. In handen van de kunstenaars in Kenia krijgen ze een tweede leven als kunstwerk en minstens zo belangrijk: ze belanden niet meer als plastic afval in de oceanen. Vanaf zaterdag is een selectie van de kunstwerken te zien in de Cultuurfabriek in Veghel.

"In deze olifant zijn 724 teenslippers verwerkt", zegt Nicholas van Eijben uit Boxtel. "Tot aan de bovenkant van zijn slurf is 'ie 1 meter 80, dus dan heb je het over een olifant van een jaar of twee." Dankzij het bedrijf NicMic van Nicholas en zijn broer Michael vliegt de vrolijke beestenboel van kunstenaars uit Kenia de hele wereld over.

"Teenslippers gaan niet lang mee en worden dan weggegooid."

Nicholas hoorde voor het eerst van de beesten via zijn broer die destijds op de Nederlandse ambassade in Kenia werkte. "Hij had contact met lokale houtsnijwerkers die door een Brits-Amerikaanse dame gevraagd waren om van teenslippers die ze op het strand verzamelde, beelden te maken." Teenslippers, legt hij uit, is wereldwijd het meest gedragen schoeisel, vooral door arme mensen. "Maar ze gaan niet lang mee en worden dan weggegooid. Via de oceanen komen ze in kleine snippers in de natuur terecht en omdat vissen en vogels het dan als voedsel zien gaan die er uiteindelijk aan dood."

"Dan maakten ze twintig giraffen en werd er eentje verkocht."

In Kenia waren de kunstenaars blij dat ze een alternatief hadden voor hun traditionele houtsnijwerk. Daar hadden toeristen steeds minder belangstelling voor en droeg bovendien bij aan de ontbossing in het gebied. "Dan maakten ze twintig giraffen en werd er eentje verkocht." "De productie van kunstwerken uit teenslippers liep eigenlijk best lekker, ze hadden een werkplaats en een bedrijfsnaam 'Ocean Sole'. Maar hoewel er ook vanuit het buitenland belangstelling was lukte het niet om de handel in de beestenboel te laten groeien naar andere delen van de wereld", legt Nicholas uit. Dus besloten de broers om dat zelf op te pakken. Inmiddels komen de kunstwerken in de hele wereld terecht. "We hebben net een vier meter hoge olifant geleverd aan het Sint Antonius Ziekenhuis in Utrecht en in een accountancykantoor in Tilburg staat een enorme grizzlybeer." In Kenia voorzien de kunstwerken inmiddels in het levensonderhoud van 90 medewerkers, die daardoor ook hun kinderen naar school kunnen laten gaan. "Zeventig procent van de inkomsten gaan weer terug naar Kenia." Videobeelden van de makers: