Brand verwoest cafetaria en appartementen in centrum Oss

In het centrum van Oss heeft vrijdagochtend een grote uitslaande brand gewoed. De brand begon volgens de Veiligheidsregio in de keuken van de cafetaria aan de Oostwal. Het vuur sloeg over naar de bovengelegen appartementen en een grillroom.

De vijf appartementen werden ontruimd en de vijftien bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. Rond halfeen was de brand onder controle. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om het vuur onder controle te krijgen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen een NL-alert met de oproep uit de rook te blijven. De exacte oorzaak van de brand, die in de keuken begon, is onbekend. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Foto: veiligheidsregio

