Taxi negeert afzetting na ongeluk en rijdt bijna verkeersregelaar omver

Een verkeersregelaar is vrijdagochtend bijna omver gereden door een taxibusje op de N279. De politie had de weg in beide richtingen afgesloten voor onderzoek naar een eerdere botsing die ochtend. Daarbij raakte een man en een vrouw zwaargewond. De taxichauffeur zou aanwijzingen van de verkeersregelaar hebben genegeerd en deze bijna omver hebben gereden. Dat meldt een 112-correspondent, de politie heeft het nog niet bevestigd.

Rik Claessen Geschreven door