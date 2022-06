Bavel in actie tegen verval van historische begraafplaats

Al elf jaar wordt er niemand meer begraven en de hoofdpoort van het kerkhof zit dicht met een dik kettingslot. De begraafplaats uit 1888, midden in Bavel, ligt te verpieteren en moet hoognodig worden aangepakt. Althans dat vindt een groep Bavelnaren, die wil voorkomen dat het kerkhof over een paar jaar wordt geruimd en volgebouwd met huizen.

De gemeente Breda is eigenaar en mag in 2031 - dan is het twintig jaar na de laatste begrafenis - het kerkhof ruimen. Als bouwgrond, midden in Bavel, kan dit de gemeentekas goed geld opleveren. "We hebben nog geen signalen dat de gemeente Breda dat van plan is, maar de bezorgdheid is er wel", vertelt voorzitter Jac van Gils van Stichting Kerkhof Bavel.

"Dit moet open zijn, een plek waar mensen een kaarsje kunnen opsteken en even gaan zitten."

De stichting zamelt geld in om de begraafplaats op te knappen. "We willen het kerkhof behouden, het een mooiere plek geven voor het dorp. Als rustplek met aandacht voor de nabestaanden", licht hij toe.

In het buitenland - zoals in Frankrijk en België - is het heel gebruikelijk dat oude begraafplaatsen openbaar toegankelijk zijn als rustige plek, waar mensen op een bankje kunnen zitten. "Dat moet hier ook kunnen", zegt secretaris Hans van der Zanden. "Dit moet open zijn, een plek waar mensen een kaarsje kunnen opsteken en even gaan zitten. Een rustpunt in een verder hectische wereld." De oude begraafplaats laat volgens Van der Zanden de verbanden zien tussen de families die in Bavel leefden en vaak nog steeds leven. "Want hier ligt de geschiedenis van Bavel, oftewel de voorvaderen van veel mensen die nu in Bavel wonen."