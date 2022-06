'Fuck Poetin' en gigantische pistolen: buurt boos over tentoonstelling

Een vijf meter hoge middelvinger en vier gigantische pistolen zorgen voor gedoe op de chique Lind in Oisterwijk. Een beeldententoonstelling met wereldberoemde kunstenaars geeft aanzien, maar ook boosheid: “Als je ziet wat er nu allemaal leeft in de wereld, dat moeten ze hier niet gaan oprakelen.”

Een vrouw is het met hem eens: “Ik vind er ook niks aan. Ze hadden iets anders moeten pakken, niet dit. Overal zijn schietpartijen, laatst ook weer in Amerika. De wapens moeten uit de wereld, die moeten ze hier niet ophangen.”

De gemoederen lopen in Oisterwijk zelfs zo hoog op, dat bewoners uit de Peperstraat, een straat in het verlengde van De Lind, een petitie tegen het kunstwerk met de geweren willen indienen. Bert Huls, in het dagelijks leven landschapsarchitect, is de geestelijk vader van de tentoonstelling. Hij reageert laconiek op de petitie: “De bewoners zeiden: wij zijn tegen pistolen. Maar dat ben ik ook. Dat dit niet kan in een tijd van oorlog in Oekraïne, is precies waar dit kunstwerk over gaat.”

Huls: “De maker, de Tsjechische kunstenaar David Cerný, heeft zijn leven lang last gehad van onderdrukking en Poetin met name. Hij zegt: ‘Pistolen moeten op elkaar gericht zijn en niet op mensen. Dat is de betekenis van het verhaal.”