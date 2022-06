Woonboerderij uit 1870 met echte bedstee: het huis was een hobby voor Inge

Het huis aan de Grotestraat was vroeger een vlasboerderij (foto: De Landerije). De inrichting heeft veel klassieke details (foto: De Landerije). Op veel plekken heb je uitzicht op de grote tuin (foto: De Landerije). De meubels zijn antiek (foto: De Landerije). Het huis heeft twee bijgebouwen (foto: De Landerije). Volgende Vorige 1/5 Het huis aan de Grotestraat was vroeger een vlasboerderij (foto: De Landerije).

Een klassieke woonboerderij uit 1870 met twee ruime bijgebouwen, een weiland van 1500 vierkante meter en een huis boordevol herinneringen voor Inge Bax en haar gezin. Na 40 jaar woonplezier neemt ze afscheid van een boerderij waar zij en haar man hun ziel en zaligheid in hebben gestopt. “Het huis is als een hobby.”

Evie Hendriks Geschreven door

Toen Inge en haar man Gerrit in 1981 in de woonboerderij aan de Grotestraat in Veen kwamen wonen, was alleen het voorhuis in gebruik als woning. De boerderij was vele jaren eerder als vlasboerderij in gebruik.

De woonboerderij dateert uit 1870 (foto: De Landerije).

“Het voorhuis is nog in originele staat. Het achterhuis hebben we later verbouwd in een wat modernere stijl. Mijn man wilde namelijk wel oude details behouden maar niet die details namaken”, vertelt de gepensioneerde bewoonster.

De oude details zijn behouden in de boerderij (foto: De Landerije).

Bij die verbouwing bleef het niet want in 1989 bouwde het stel twee garages erbij. “Het huis is als een hobby. We bouwden steeds in etappes wat bij. De woonruimte is heel groot geworden dus er is voor iedereen een plekje.”

De garages bij de boerderij (foto: De Landerije).

De boerderij heeft onder andere een zolder met biljarttafels, een veranda met uitzicht op de tuin en een aangebouwde kas. “Mijn man hield ervan groente te verbouwen in de kas.”

De pooltafels op de zolder van de garage (foto: De Landerije).

De veranda bij een van de garages (foto: De Landerije).

“Ik zou onze stijl beschrijven als klassiek en antiek.” Dat is terug te zien aan de antieke meubels, ornamentenlijsten in de plafonds én een authentieke bedstee. “De kinderen wilden altijd met vriendjes in de bedstee, dat vonden ze leuk”, blikt Inge lachend terug.

De boerderij heeft een bedstee (foto: De Landerije).

De stijl in het huis is klassiek (foto: De Landerije).

De meubels in het huis zijn antiek (foto: De Landerije).

Ook de grote tuin met vijver brengt herinneringen terug bij haar. “Als de kinderen een tentje op hadden gezet in de tuin kwamen ze gauw weer terug naar binnen omdat ze bang waren.”

In de tuin ligt een klein vijvertje (foto: De Landerije).

Bij het oppervlakte hoort ook een weide (foto: De Landerije).

De bewoonster vindt de tuin een fijne plek door de rust die je er hebt. “Je woont middenin het dorp Veen maar wel in de rust. Het ligt dichtbij de Maas en als je de drukte op wilt zoeken ben je zo Heusden.”

In de tuin heb je rust volgens Inge (foto: De Landerije).

De kinderen zijn al wat jaren het huis uit en na het overlijden van haar man woont Inge alleen. “Ik ben inmiddels ook wat ouder dus vandaar verkoop ik de boerderij. Dat vond ik in het begin wel moeilijk maar je leeft er naartoe. Ik heb hier in ieder geval heel fijn gewoond.” De woonboerderij staat te koop voor 1.500.000 euro. Lees hieronder de eerdere verhalen over bijzondere huizen die te koop staan in Brabant.