Smurrie op de snelweg: A58 tussen Breda en Tilburg dicht

De A58 is vrijdagmiddag dicht in de richting van Tilburg. Een vrachtwagen heeft tussen Galder en Ulvenhout een lading smurrie verloren. De weg is dicht totdat de modder van het wegdek is verwijderd. Het verkeer wordt omgeleid. Volgens Rijkswaterstaat duren de schoonmaakwerkzaamheden tot vijf uur.

Wachten op privacy instellingen...