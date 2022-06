Veel vertraging op snelwegen door pinksterdrukte

Het is druk op de snelwegen door het komende pinksterweekend. Op de snelwegen in, van en naar Brabant moeten weggebruikers rekening houden met flinke vertragingen. Vooral ten noorden van Breda is het druk door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Gorinchem, net buiten Brabant.

Het ongeluk gebeurde tussen een auto en een vrachtwagen. Twee mensen raakten zwaargewond. Op de A27 is vanuit Breda én Utrecht de verbinding dicht, ook de verbinding naar de A15 richting Rotterdam is afgesloten. Rijkswaterstaat is tot zeven uur bezig met onderzoek en berging. Eerder op de middag waren er problemen tussen Galder en Ulvenhout. Daar verloor een vrachtwagen modder, hulpdiensten moesten de weg daar eerst schoonmaken. A2 vanuit Randstand naar Den Bosch

Wie vanuit Utrecht over de A2 richting Den Bosch rijdt, moet rekening houden met flinke vertraging. Weggebruikers doen er daar nu zo'n drie kwartier langer over dan gebruikelijk. Vanuit Brabant richting Utrecht is de vertraging bijna een kwartier. 'Veel mensen trekken erop uit'

De ANWB kondigde eerder al aan een drukke avondspits te verwachten. Even voor twee uur stond er al 220 kilometer file, tegen halfvijf stond er tegen de 800 kilometer. “Veel mensen trekken er op uit tijdens het lange pinksterweekend. Het wordt druk richting de Veluwe, rond Arnhem en Nijmegen, op de A2 en A27 naar het zuiden en in Brabant”, zegt Jolanda van der Velden van de ANWB. Check hier de actuele verkeersinformatie. De A58 voor en na de schoonmaakbeurt.