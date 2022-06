Een uur wachten op de regiotaxi? 'Extreem vervelend, maar het kan gebeuren'

Een groot tekort aan chauffeurs en toenemende drukte op de weg zorgen voor problemen bij de regiotaxi's in Brabant. "Ik kan niet uitsluiten dat mensen soms langer dan een uur moeten wachten", zegt woordvoerder Laura Steur van Transdev NL.

De overkoepelende organisatie voor onder andere Regiovervoer Midden-Brabant en Deeltaxi West-Brabant is veel chauffeurs kwijtgeraakt in coronatijd. Steur: "In de pandemie hadden mensen minder uitjes en activiteiten, waardoor we minder chauffeurs in konden zetten. Daardoor zijn best wat mensen weggegaan en die komen helaas niet terug."

Lang wachten

In overleg met opdrachtgevers en klanten probeert de vervoerder tot oplossingen te komen. "We vragen mensen om sociale, recreatieve activiteiten bijvoorbeeld te schuiven", legt Steur uit. "Zo ontstaat ruimte voor anderen in de spitstijden."

Maar die oplossing is niet ideaal. "Je kan lang niet alle afspraken zomaar verplaatsen." Als een chauffeur in de file belandt, kan het maar zo zijn dat iemand dus langer dan een uur moet wachten op een taxi. "Dat vinden we extreem vervelend."

En die files zijn er weer steeds vaker. Steur: "Het verkeer ook weer drukker dan voor de coronapandemie. Onze chauffeurs staan regelmatig vast. Dan hebben we geen alternatief meer voorhanden." Andere chauffeurs zijn er simpelweg niet meer.

Geen oplossing

Want de arbeidsmarkt is krap en daardoor lukt het maar mondjesmaat om nieuwe mensen aan te nemen. "We doen wat we kunnen, met meer recruiters en we staan op banenbeurzen. Onze medewerkers die zorgen voor een nieuwe chauffeur krijgen een aanbrengpremie."

Het is duidelijk: sollicitaties uit alle hoeken zijn heel welkom. "Heel veel mensen kunnen dit werk doen. Mensen die iets anders willen, in de laatste jaren van hun carrière bijvoorbeeld, of herintreders."