PSV haalt aanvalster Joëlle Smits terug

Aanvalster Joëlle Smits voetbalt vanaf komend seizoen weer voor PSV. De Eindhovense club neemt de 22-jarige aanvalster over van VfL Wolfsburg. Ze voetbalde daar slechts een jaar. Smits tekent een contract voor drie seizoenen bij PSV.

De aanvalster won met Wolfsburg de landstitel en de beker. In de Champions League strandde de Duitse club in de halve eindstrijd. Smits was lang niet altijd basisspeelster.