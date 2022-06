Fietsers aangereden in Eindhoven: politie denkt dat dader in Renault reed

De fietsers die afgelopen weekend werden geschept in Eindhoven zijn aangereden door iemand in een Renault Megane. Dat zegt de politie na het bestuderen van camerabeelden en achtergebleven brokstukken. Het ongeluk gebeurde afgelopen zondag om kwart voor vijf ’s ochtends op de kruising van de Marconilaan met de Boschdijk in Eindhoven.

De jonge fietsers staken de weg over en werden toen geschept. De automobilist ging er na het ongeluk met hoge snelheid vandoor richting de Kronehoefstraat en liet de slachtoffers hulpeloos achter. Eén van de jongeren werd vol geraakt en liep een hersenschudding op. De andere fietsen kwamen er met lichtere verwondingen vanaf. Het lukte de politie tot nu toe niet om de dader te vinden. Nu wordt er dus gezocht naar een Renault Megane van het model hatchback. De politie denkt dat het gaat om het model van bouwjaar 2012/2013. “Heeft u in uw omgeving zo’n auto met aanzienlijke schade aan de voorzijde zien rijden? Weet u mogelijk wie de eigenaar van dit voertuig is? Werd bij u een dergelijke wagen ter reparatie aangeboden? Of heeft u anderszins informatie wat ons kan helpen? Neem dan contact met ons op", zo luidt de oproep.