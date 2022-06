Clubliefde bestaat: Danny Verbeek gaat weer voetballen bij ‘zijn’ Den Bosch

‘Kind van de club’ Danny Verbeek keert voor de tweede keer terug bij FC Den Bosch. De 31-jarige aanvaller tekende een contract voor twee seizoenen en begint daarmee aan zijn derde periode bij de Bossche club. “Ik heb heel veel zin om hier weer te gaan knallen.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Twee jaar geleden bewandelde Verbeek juist de omgekeerde weg. De aanvaller verliet Den Bosch voor De Graafschap om te voetballen voor promotie. Dat werd geen succes. Met name dit seizoen maakte de Achterhoekers geen kans op de titel: “Als ik toch in deze competitie speel, wil ik dat wel het liefste voor FC Den Bosch doen”, was Verbeek eerlijk. Ondanks een doorlopend contract besloot De Graafschap om Verbeek transfervrij te laten gaan. Verbeek had eerder al de wens uitgesproken om terug te keren bij FC Den Bosch: “De Graafschap waardeerde mijn eerlijkheid en ik ben blij dat ze mij deze stap uiteindelijk hebben gegund”, vertelt de Bosschenaar.

“Ik wil die jonge gasten ondersteunen en verder helpen in hun carrière."

Verbeek begint nu dus aan zijn derde dienstverband bij FC Den Bosch. De aanvaller maakte in 2009 zijn debuut in het betaalde voetbal. Het grote talent werd een vaste waarde in het elftal en maakte hij in 2012 een transfer naar Standard Luik. Na periodes bij NAC en FC Utrecht besloot Verbeek om in 2017 terug te keren bij FC Den Bosch: “Toen wilde ik het plezier terugvinden, zodat ik daarna eventueel weer een stap kon maken.” Dat plezier vond de aanvaller terug. Hij groeide uit tot de leider van het elftal en verdiende een stap naar De Graafschap. Van talent naar smaakmaker en nu dus de routinier. De geboren Bosschenaar krijgt een nieuwe rol in het elftal van trainer Jack de Gier. “Ik wil die jonge gasten ondersteunen en verder helpen in hun carrière. Daarnaast zelf gewoon lekker voetballen en belangrijk zijn voor het team.”

"Aanvoerder of niet, ik wilde hier gewoon terugkeren.”