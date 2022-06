Vrouw (88) krijgt ongeluk op weg naar uitvaart, agenten geven haar een lift

Een warm gebaar van de politie in Waalwijk vrijdagochtend: ze gaven een 88-jarige vrouw een lift naar een uitvaart. Kort daarvoor was ze in de bocht naar de Midden-Brabantweg ter hoogte van Loon op Zand van de weg geraakt.

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond halfelf. “Gelukkig raakte de vrouw niet gewond”, schrijft de politie van Waalwijk in een bericht over het voorval op haar eigen Facebookpagina. De vrouw was volgens de politie onderweg naar een uitvaart in Goirle toen het misging. De auto kon na het ongeluk niet verder rijden. Daarom besloten agenten de vrouw weg te brengen, zodat ze op tijd bij de uitvaart kon zijn. De auto is weggetakeld.

"Goed bezig agenten."