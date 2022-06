Leraren zien in tranen hoe hun school afbrandt: 'Alleen muren over'

Kim Keesmekers, de directeur van basisschool St. Antonius Abt in het Eindhovense kerkdorp Acht, keek vrijdagnacht geschrokken toe hoe haar school in vlammen opging. De brand verwoestte meerdere klaslokalen. Veel teamleden en leraren uit de buurt kwamen naar de school toe en waren in tranen. "Voor velen is de school een tweede huis."

Evie Hendriks Geschreven door

Basisschool St. Antonius Abt aan de Maasstraat in Eindhoven stond vrijdagnacht in lichterlaaie tijdens een verwoestende brand. In het gebouw zit ook kinderopvang Dikkie & Dik. Kim Keesmekers is sinds twee jaar directeur van de basisschool. Ze is geschrokken van de schade die de brand veroorzaakt heeft.

"Een oranje gloed van vuur achterin het gebouw."

"Toen ik aankwam, zag ik een oranje gloed van vuur achterin het gebouw. Ook was er ontzettend veel rook te zien." Door de hevige rook werd een NL-alert verzonden naar omwonenden, die geadviseerd werden ramen en deuren te sluiten. Volgens omstanders zou er vrijdagnacht een feestje in de buurt zijn geweest waarbij vuurwerkpijlen werden afgestoken. Of dit iets te maken heeft met de brand is nog onbekend. De politie gaat op dit moment in ieder geval niet uit van brandstichting. De brandweer heeft een groot deel van de school kunnen redden. Wel is er veel rook- en waterschade. "Veel teamleden en leraren wonen in de buurt en kwamen kijken. Sommigen stonden met tranen in hun ogen te kijken want zij werken al bijna veertig jaar op deze school."

"Jongen uit groep acht keek geschrokken naar zijn school."

Ook voor de basisschoolkinderen en de ouders daarvan was het een heftig beeld. "Niet alleen voor leraren maar ook voor de kinderen is de school een soort tweede huis omdat ze er zoveel zijn. Een jongen uit groep acht was wakker geworden van de voorbij razende brandweerauto's en stond geschrokken toe te kijken naar zijn school." Tekst gaat verder onder de foto

Inmiddels is de school met hekken afgezet en staan kinderen toe te kijken (foto: Rene van Hoof).

De brand was rond half vier onder controle maar op dat moment zag de directeur pas goed wat de schade was. "We mochten niet naar binnen omdat er nog te veel rook was maar toen ik een klaslokaal inkeek zag ik dat er alleen muren en een gat in het dak waren overgebleven." Toch is Keesmekers opgelucht dat de brand 's nachts plaatsvond. "Het is alleen materiële schade. Dat is te vervangen. Ik ben opgelucht dat het niet overdag is gebeurd terwijl er kinderen en teamleden aanwezig waren." Tekst gaat verder onder de foto

Zaterdagochtend is goed te zien dat een gedeelte van het dak is verwoest (foto: Richard Damen).

Ze maakt zich wel druk over de opvang van de kinderen, zeker met de laatste weken van het schooljaar in het vooruitzicht. "Er is geen andere basisschool in de buurt waar de kinderen opgevangen kunnen worden. De gemeente heeft wel laten weten dat ze alles gaan doen om de kinderen zo snel mogelijk te laten starten. Dat zal dinsdag na het pinsterweekend nog niet lukken, ben ik bang."

"Geen last meer van corona en dan gebeurt dit."

Daarbij hoopt de schooldirecteur dat klassen niet van elkaar gescheiden worden. "We waren blij dat we geen last meer hadden van corona. Het is dus erg zuur dat dit gebeurt in de laatste weken van het schooljaar. Ik hoop dat we een tijdelijke plek vinden waar we allemaal samen kunnen zijn." De directie, teamleden, agenten en schade-experts nemen zaterdagochtend de schade op. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De schade wordt opgenomen (foto: Rene van Hoof).

Ook ouders zoeken samen met hun kinderen de school op (foto: Rene van Hoof).

Door de voordeur is een spoor aan vernieling te zien (foto: Rene van Hoof).