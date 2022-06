Gewonden door steekpartij bij zorginstelling zijn twee bestuursleden

De twee mannen die vrijdagmiddag gewond raakten bij een steekpartij bij het Adriano Huis in Bergen op Zoom, zijn bestuursleden van de zorginstelling voor mensen met ernstige gedragsproblemen en een beperking. Ze zijn buiten levensgevaar en worden zaterdag uit het ziekenhuis ontslagen. Een 39-jarige bewoner van de instelling is opgepakt als verdachte.

De medewerkers van het Adriano Huis willen weinig kwijt over de steekpartij. Alleen dat het naar omstandigheden goed gaat met de bestuursleden en dat zij mogelijk later in de week zelfs weer bij de zorginstelling aanwezig zullen zijn

De steekpartij vond vrijdagmiddag plaats. In eerste instantie meldde de politie dat er één slachtoffer was, later bleek er nog iemand neergestoken te zijn. De verdachte werd door omstanders en bouwvakkers overmeesterd. Hij is daarna naar het politiebureau gebracht.

Slachtofferhulp voor omstanders

Voor mensen die de steekpartij zagen gebeuren, is slachtofferhulp ingeschakeld. "Als je zoiets ziet gebeuren, is dat ontzettend heftig. Dat heeft veel impact", zegt de politiewoordvoerder.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen. De politie onderzoekt wat er aan de steekpartij voorafging.

Beelden van vrijdag: