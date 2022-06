Man (41) verschanst zich in huis nadat hij buurtbewoner verwondt met mes

In de Mascagnistraat in Tilburg is een 41-jarige man aangehouden nadat hij een buurtbewoner bedreigde met een mes. Het slachtoffer verweerde zichzelf en liep daarbij een snijwond op. De man verschanste zich in zijn huis tot een arrestatieteam arriveerde.

Evie Hendriks Geschreven door

Een burenruzie aan de Mascagnistraat in Tilburg liep zaterdagmiddag uit de hand nadat een 41-jarige man begon te dreigen met een mes. De buurtbewoner liep een snijwond in de arm op toen hij zich verweerde. De verdachte, een bekende van de politie, verschanste zich daarna in zijn huis en ging niet in op de eerste oproepen van de politie om naar buiten te komen. Pas toen een arrestatieteam arriveerde, liep de man naar buiten. Hij werd tegen een muur geplaatst en aangehouden op verdenking van poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling en van vernieling.