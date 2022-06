Dag en nacht lopen voor kankerpatiënten, deze docenten gaan het doen

Ze gaat lopen tot ze niet meer verder kan, vertelt Quinty Ridderhof, sportdocente in Eindhoven. Samen met haar collega's van het Summa Sport-college ze dit weekend mee aan de Roparun, een jaarlijkse estafette waarmee geld wordt opgehaald voor mensen met kanker. "Het wordt 550 kilometer lang afzien, maar ik ben er klaar voor."

Het is de 31e editie van de Roparun, die ook dit jaar vanwege corona volledig in Nederland wordt gelopen. Verspreid over de dag beginnen zaterdag meer dan tweehonderd teams, met in totaal ruim vijfduizend deelnemers, in Enschede aan hun tocht van zo'n 550 kilometer richting de Coolsingel in Rotterdam.

Het 'Summateam' is er relatief vroeg bij zaterdag en start om halfvier 's middags. Het team bestaat uit docenten en vier oud-leerlingen van het Eindhovense Summa Sport-college. Quinty is een van hen. Hoewel haar veel te wachten staat, is ze dolenthousiast over de zware tocht die haar te wachten staat. "Of ik liever met de spijkerbroek op de bank had gelegen vandaag? Echt niet! Echt helemaal niet. Ik vind sporten superleuk en het is mega-vet om mee te doen. Des te dichterbij de start komt des te leuker ik het begin te vinden." Het team van het Summa Sport bestaat uit acht lopers en vier fietsers. Inderdaad, fietsers. "Die fietsen continu mee. Dat is voor de veiligheid van de lopers omdat de estafette non-stop doorgaat, ook in het donker", legt Quinty uit. Er zijn nog meer maatregelen om het langer en veiliger vol te houden. "Zo hebben we twee teams. Die wisselen elkaar om de zes uur af. Als het ene team gaat rusten gaat het andere team lopen. En dat 550 kilometer lang, zonder pauzes."

Om het draaglijk te houden wisselen de lopers elkaar ook nog individueel af. "Er rijdt een busje mee. Na anderhalve kilometer tikt de lopers dan de volgende loper aan in het busje. En zo doen we dat bijna 60 kilometer lang, waarna er een busje komt met het andere team dat heeft kunnen rusten." Het wordt zwaar, dat is zeker, maar Quinty heeft er vertrouwen in. "Er zullen ongetwijfeld tegenslagen komen. Je kunt amper volledig herstellen omdat je steeds anderhalve kilometer moet aanzetten. Je mag ook niet eventjes iemand extra inzetten: als er iemand uitvalt, is dat maar zo. De rest moet dan dus langer open. De regels zijn streng, maar we zijn goed voorbereid", stelt de docente. Maandag komen alle teams tussen elf uur 's ochtends en zeven uur 's avonds in Rotterdam aan. Als het allemaal goed gaat, komen de Brabanders om halfvijf over de finish in Rotterdam. Maar eerst volgt er nog een ander bijzonder moment: de loop door Eindhoven. De estafette gaat immers het halve land door.

