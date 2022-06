Bavaria wil nu toch de banden met Russische brouwer verbreken

Er is binnenkort mogelijk tóch geen Bavaria meer te krijgen in Rusland. In tegenstelling tot veel andere biermerken, trok de Lieshoutse brouwer zich nog niet volledig terug na de inval in Oekraïne. Nu wil het bedrijf alsnog van de Russische licentie af.

"Zoals bekend hebben wij als brouwerij ook een licentiecontract met een lokale partner die brouwerijen heeft in Rusland en Oekraïne. Wij hebben geen eigen lokale brouwerij en geen eigen medewerkers in Rusland en kunnen dus ook geen lokale brouwerij verkopen."

Volgens Swinkels Family Brewers, het bedrijf waar Bavaria onder valt, maakt die constructie het lastig om alle banden zomaar te verbreken. "Vele internationale biermerken van allerlei grote en kleine brouwerijen uit Europa en Amerika zijn te koop in Rusland, vaak ook via licentieproductie met een van de vier grote internationale spelers in Rusland", vertelt directeur Peer Swinkels.

Kort nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, maakten grote brouwers als Heineken en AB InBev bekend te vertrekken uit Rusland. Maar in tegenstelling tot die bedrijven, heeft Bavaria zelf geen vestiging in Rusland. De Brabantse brouwer werkt via een licentie. Dat betekent dat een Russische brouwerij zelf het bier maakt, met een door Bavaria geleverd extract.

Toch is dat niet de enige reden dat een volledig vertrek uit Rusland moeilijk ligt, geeft Swinkels aan. "De invasie van het Russische regime in Oekraïne hebben we vanaf het eerste moment sterk veroordeeld. Het is voor ons echter een groot dilemma hoe om te gaan met onze licentiepartner aangezien we een lange historie delen met elkaar. In groot vertrouwen hebben we de business met hen opgebouwd. Ze hebben geen enkele link met het Russische regime en staan niet op de sanctielijst."

Ondanks die argumenten kreeg Bavaria de afgelopen maanden veel kritiek. Lang hield de brouwerij voet bij stuk, maar nu lijkt het bedrijf toch bezwijken onder de druk. "We hebben aangegeven het licentiecontract te willen opzeggen. Daarover zijn we met elkaar in gesprek."

"We houden ons verder aan het sanctiebeleid van de Europese Unie en dragen middels diverse donaties bij aan de hulp voor Oekraïense vluchtelingen en het Oekraïense volk. Ook hebben we inmiddels werk kunnen bieden aan Oekraïense vluchtelingen in ons bedrijf."