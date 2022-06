Een jurkje voor 1 euro, het kan eindelijk weer op de Meimarkt in Tilburg

Een lang lint van kraampjes vol tweedehands spullen en bezoekers die voorbijschuifelen. In Tilburg is zaterdagavond de 40e Meimarkt van start gegaan. De jubileumeditie werd al twee jaar uitgesteld door corona. De grootste nachtelijke rommelmarkt noemen ze in het in Tilburg. De kraampjes bleven de hele nacht open.

In het publiek mengen koopjesjagers zich in de nachtelijke uren met jongelui die op stap gaan. Marktkooplieden die al hele nacht de waren aanprijzen, klinken op zondagochtend al hees. Wie rondsnuffelt vindt jurkjes voor 1 euro, een paspop met tatoeages voor 15 euro een kinderracefiets voor 50 euro en een klaptafeltje om gratis mee te nemen. “Het is vooral de sfeer die dit zo’n uniek evenement maakt”, zegt een van de bezoekers. “Dit zou eigenlijk iedere maand moeten.” Een andere bezoeker is het daar helemaal mee eens. “Ik kom er ieder jaar helemaal voor uit Nijmegen. We hebben het twee jaar enorm gemist. Dit is echt zo’n leuke markt.” De Nijmeegse neemt het gratis bijzettafeltje mee en loopt verder op zoek naar nog meer unieke aanbiedingen.