Dynamo Kiev voetbalt mee in Goirle: 'Als ze alleen zijn, worden ze stil'

Sportpark Van den Wildenberg in Goirle is ondanks de stromende regen afgeladen vol deze eerste pinksterdag. Het zijn de zeiknatte, ietwat vermoeide koppies van een honderdtal Europese jeugdspelers, die er om de Joris Mathijsen Cup voetballen. Allemaal onder de elf. Eén team valt niet binnen de leeftijdscategorie, maar mag toch meedoen. Het zijn de eregasten van het toernooi van voetbalvereniging VOAB: de jongens van Dynamo Kiev.

De Joris Mathijsen Cup is sinds een aantal jaar zijn paradepaardje. De Keizer is er normaal al heel trots op, maar door het Oekraïense gezelschap van deze editie is hij dat nog iets meer.

"Ik had al eens contact gehad met de jeugdtrainer van Zaglebie Sosnowiec, dat is de Poolse club waar we jaarlijks mee samen spelen. Ik was benieuwd hoe het met hen ging, nu met de oorlog in buurland Oekraïne. Toen bleek dat zij net een aantal jeugdspelers van Dynamo Kiev aan een vluchtadres hadden geholpen, bij hen op het complex."

Aangezien het jeugdelftal op dat moment toch al bij de Poolse club in huis zat, besloot De Keizer de Oekraïeners ook uit te nodigen voor zijn toernooi. Ze zijn als enige wat ouder dan de rest, omdat Dynamo Kiev geen team onder de 11 heeft. Maar voor hen gelden nogal wat verzachtende omstandigheden. De Keizer is er zelfs nog even voor naar Polen gereden, om samen met zijn zoon spullen af te geven en te zien hoe ze er zijn ondergebracht.