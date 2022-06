De overtallige regen van zondag was een behoorlijke spelbederver, maar voor menig jeugdige festivalganger ondertussen allesbehalve een reden om af te haken. Ondanks de vele regendruppels waren tijdens 7th Sunday in Erp en Dancetour in Breda duizenden blije mensen op de been.

Bekijk hier de fotoserie:

7th Sunday (Foto: Jurgen Versteeg).

7th Sunday (Foto: Jurgen Versteeg).

7th Sunday (Foto: Jurgen Versteeg).

7th Sunday (Foto: Jurgen Versteeg).

7th Sunday (Foto: Jurgen Versteeg).

Dancetour Breda (Foto: Marcel van Dorst).

Dancetour Breda (Foto: Marcel van Dorst).

Dancetour Breda (Foto: Marcel van Dorst).

Dancetour Breda (Foto: Marcel van Dorst).