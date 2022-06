Overval op tankstation A58, dader op de vlucht

Op de snelweg A58 in de richting van Roosendaal naar Bergen op Zoom is zondagavond een overval gepleegd op het Total-tankstation vlak voor knooppunt Zoomland.

Volgens de politie, die met veel eenheden uitrukte, was er sprake van één dader en raakte niemand gewond. Of er iets werd buitgemaakt, is niet bekend.

De omgeving van het tankstation werd afgezet voor onderzoek. De dader is op de vlucht.