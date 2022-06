64-jarige Tilburger verongelukt in Zeeland

Een 64-jarige man uit Tilburg is zondagnacht om het leven gekomen bij een ongeluk in IJzendijke in de provincie Zeeland. De man reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken.

Omstanders zagen op de Mauritsweg in het buitengebied van IJzendijke, een kleine stad in Zeeuws-Vlaanderen, de auto tegen een boom staan. Ze waarschuwden de hulpdiensten. De bestuurder bleek ter plekke te zijn overleden. Het is onduidelijk wanneer het ongeluk precies is gebeurd. Voorbijgangers zagen de auto om tien voor half vier tegen een boom staan, maar ze hebben het ongeluk niet zien gebeuren", legt een politiewoordvoerder uit. De politie is nog bezig met onderzoek.