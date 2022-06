Wateroverlast op de A59, rijbaan en vluchtstrook dicht

Door wateroverlast zijn maandagmiddag een rijbaan en vluchtstrook op de A59 bij Maaspoort afgesloten. Het verkeer van Den Bosch naar Waalwijk moet rekening houden met vertraging.

De brandweer is druk bezig om het water op de snelweg weg te pompen. Behalve het brandweerkorps van Den Bosch zijn ook de collega's uit Rosmalen te hulp geschoten.

De toerit Den Bosch/Maaspoort is afgesloten. Op de A59 in westelijke richting staat is voor de afslag Maaspoort een korte file ontstaan met stilstaand en soms langzaam rijdend verkeer. Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat de gehele snelweg weer wordt vrijgegeven.

File op A2

Ook het verkeer dat vanuit Zaltbommel naar het noorden wil moet rekening houden met vertraging. Op de A2 staat het stil tussen het knooppunt Empel en de Martinus Nijhoffbrug over een lengte van ruim zeven kilometer. Dat komt door door een ongeval met een vrachtwagen en een tweede ongeluk met een personenwagen.