Wedstrijden grastoernooi Rosmalen uitgesteld door regen

De resterende wedstrijden van het maandagprogramma op het grastennistoernooi van Rosmalen zijn verplaatst naar dinsdag. Wegens de aanhoudende regen werden diverse partijen onderbroken. Ook waren er een aantal partijen nog niet gestart.

Onder anderen Tallon Griekspoor moest nog beginnen aan zijn wedstrijd in het hoofdtoernooi. Hij treedt nu dinsdag aan tegen de Sloveen Aljaz Bedene. Ook de ontmoeting tussen Jesper de Jong en de Amerikaan Jenson Brooksby, die eveneens voor maandag gepland stond, is een dag verschoven.

Coronapandemie

Het toernooi wordt op het terrein van Autotron Expodome in Rosmalen gespeeld en is na drie jaar terug op de kalender. De afgelopen twee edities gingen niet door vanwege de coronapandemie. De laatste winnaar bij de mannen was de Fransman Adrian Mannarino. Hij won het het enige WTA-toernooi in Nederland van de Australiër Jordan Thompson. Bij de vrouwen won in juni 2019 de Amerikaanse Alison Riske in de finale van Kiki Bertens.