Kapotte vrachtwagens veroorzaken files richting Eindhoven op A58 en A67

Vrachtwagens met pech hebben dinsdagmorgen grote verkeersproblemen veroorzaakt op de snelwegen A67 en A58. In beide gevallen ontstonden er enorme files in de richting van Eindhoven. Rond kwart over negen waren beide vrachtwagens afgevoerd en stond er alleen op de A58, tussen Tilburg-Centrum Oost en Oirschot, nog een file van 11 minuten.

Op de A58 begon de ellende rond kwart over acht bij Moergestel. De rechterrijstrook was lange tijd dicht. Tussen Breda en Oirschot was het tot kwart over negen voor korte of lange tijd aanschuiven.

Problemen A67

Eerder dinsdagochtend zorgde een kapotte vrachtwagen al voor flinke vertraging op de A67 vanuit Venlo in de richting Eindhoven. Deze vrachtwagen stond bij knooppunt Leenderheide. Iets na half acht was de truck weggehaald, zo meldde Rijkswaterstaat. Omrijden via Maasbracht over de A73 en de A2, zoals het advies eerder dinsdagochtend luidde, was vanaf acht uur niet meer nodig. Wel stond er tegen kwart voor negen nog een file van 9 kilometer, met 11 minuten vertraging.

Beeld: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.