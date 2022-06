Marvin hoorde op zijn 11e dat hij Tourette heeft: 'Meer dan scheldziekte'

Tourette is meer dan schelden en vloeken. Toch is het juist dat waar vrijwel iedereen meteen aan denkt wanneer het gaat over het syndroom van Gilles de la Tourette. Dat ervaart ook Marvin Potters (30) uit Roosendaal die de diagnose op zijn elfde kreeg. "Ik hoor redelijk vaak: 'Heb jij Tourette? Dat is toch die scheldziekte?'", vertelt hij dinsdag, op de Europese Tourettedag, in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio.

Aan de ene kant zorgt de associatie met vloeken en schelden volgens hem voor herkenning en voor aandacht. Maar toch hoopt Marvin dat mensen ook verder willen kijken. "Tourette is namelijk een motorische bewegingsstoornis, een ticstoornis", legt hij uit. "En dat schelden doet slecht een klein percentage van alle Touretters." Marvin zelf scheldt af en toe. Vooral bij stress en in extreme omstandigheden. Laatst moest een heel goede vriendin het nog ontgelden. "Die vriendschap is nu voorbij", vertelt hij met een knipoog.

"Ik heb nog nooit zo hard gehoopt dat het verkeerslicht op groen zou springen."

Toen hij jonger was, gebeurde het vaker. Hij herinnert zich een situatie toen hij superzenuwachtig op weg was naar een tentamen. Bij een rood stoplicht kwam een oudere vrouw in een scootmobiel naast hem staan. "Een lief omaatje. En wat zeg ik op dat moment? 'Jij kunt makkelijk lopen!'" Marvin kon wel door de grond zakken. "Ik heb nog nooit zo hard gehoopt dat het verkeerslicht op groen zou springen." Door zijn verhaal te vertellen hoopt Marvin dat mensen Touretters beter gaan begrijpen en dat we met zijn allen verder gaan kijken dan het schelden. Precies de reden ook waarom hij vorig jaar voor de Stichting Gilles de la Tourette een van de boegbeelden was in een videocampagne om aandacht te vragen voor de aandoening. De video van Marvin voor de campagne van de Stichting Gilles de la Tourette: