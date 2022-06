PSV krijgt Walk of Fame met voetafdrukken van topvoetballers

Voetbalfans kunnen straks bij het Philips Stadion zomaar in de voetsporen van Ruud van Nistelrooij, Heurelho Gomes of van Willy en René van de Kerkhof treden. PSV krijgt volgende maand als eerste profclub van Nederland een Walk of Fame met de voetafdrukken van voetballers.

Supporters mogen zelf meedenken van wie er zo’n tegel moet komen. De Walk of Fame komt aan de oostzijde van het stadion met de voetafdrukken van PSV-spelers van vroeger en nu. Tijdens de fandag op zaterdag 16 juli wordt de Walk of Fame onthuld. Dan komen er al tien tegels te liggen. In de toekomst wil PSV meer tegels toevoegen.

Bij het Gelredome in Arnhem is er ook een Walk of Fame, maar dan van artiesten die er opgetreden hebben. Zo kreeg kregen Snollebollekes en Frans Bauer zo’n tegel, net als Bruce Springsteen, Bon Jovi en Madonna. Ook zijn er in Arnhem tegels met data van belangrijke wedstrijden.

De Walk of Fame is een bedankje van sponsor Energiedirect.nl. Na zes jaar stopt de energieleverancier als shirtsponsor.