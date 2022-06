Vincent Janssen bij Oranje, daar snappen ze in Mexico helemaal niets van

Vincent Janssen uit Oss meldt zich vandaag bij het Nederlands elftal. De spits van het Mexicaanse Monterrey ontbrak tegen België vanwege zijn huwelijk. Woensdag tegen Wales doet hij nog niet mee. Ondertussen vragen de voetbalkenners in Mexico zich af hoe het mogelijk is dat Janssen is opgeroepen.

Leon Kersten & NOS Geschreven door

Weet je nog waar je was toen Vincent Janssen geselecteerd werd voor het Nederlands elftal? De Mexicaanse journalist Daniel Reyes moet lachen aan de andere kant van de lijn. "Ik zat in een Amerikaans radioprogramma toen het nieuws binnenkwam. Het was een shock, werkelijk niemand had dit verwacht."

Reyes woont en werkt al elf jaar in Den Haag als correspondent voor onder meer het Mexicaanse sportmedium Marca Claro. Hij volgt het voetbal in zijn vaderland op de voet en snapt daarom weinig van de selectie van de 27-jarige Janssen, zei hij tegen de NOS. "Hij heeft het in Mexico niet goed gedaan. De verwachtingen waren hooggespannen toen hij kwam. Bij AZ had hij het heel goed gedaan en hij speelde bij het grote Tottenham Hotspur. Maar bij Monterrey is het er nooit uit gekomen." Sinds Janssen in 2016 als topscorer van de eredivisie (27 goals) van AZ naar de Spurs vertrok, maakte hij in bijna zes jaar tijd nog maar 21 competitiegoals. In 124 duels. Toch kwam bondscoach Louis van Gaal bij Janssen uit.

Hij was op zoek naar een spits die wat anders kon brengen dan Steven Bergwijn en Memphis Depay, die zich volgens Van Gaal vaak te ver terug laten zakken. Daarnaast waren Donyell Malen en Luuk de Jong niet beschikbaar. "De selectie van Janssen berust vooral op heel veel mazzel", vindt Reyes. "Niet alleen waren zijn concurrenten bij Oranje niet beschikbaar. Hij had ook het geluk dat hij net een reeks wedstrijden in de basis mocht staan, omdat de eerste spits bij Monterrey, Rogelio Funes Mori, geblesseerd was." Uitgerekend in de twee wedstrijden dat assistent Danny Blind kwam kijken, maakte Janssen zijn eerste doelpunten van het kalenderjaar. Reyes: "Puur toeval dus." In Mexico is er bij de supporters en in de media vooral onbegrip over de selectie van Janssen. Hoe kon het dat Nederland, een land dat wereldspitsen als Marco van Basten, Ruud van Nistelrooij en Patrick Kluivert heeft voortgebracht, uitkwam bij de reserve van Monterrey?

"Hij is vaak betrokken geweest bij onze doelpunten."