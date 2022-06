Stortbui was erg welkom: 'Maar tegen droogteprobleem is veel meer nodig'

De overvloedige regen van zondag was meer dan welkom. Natuurlijk mogen we blij zijn, maar volgens de waterschappen is er meer nodig dan één flinke regenbui voordat de droogteproblemen zijn opgelost.

Eerste pinksterdag was niet zomaar nat, maar kletsnat. Volgens het KNMI is het neerslagtekort in Brabant vergelijkbaar met de rest van Nederland. Maar in het oosten en westen van de provincie is het net wat droger dan in de rest van Brabant.

Veel boeren zijn dan ook maar wat blij met de neerslag. Ook de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta zagen de druppels met open armen naar beneden vallen. Maar alsnog verandert er niks in hun waterbeleid.

Welkome neerslag

"De regels en maatregelen blijven ook nu nog hetzelfde", zegt een woordvoerster van waterschap De Dommel. "Maar we hebben meer dan een regenbui nodig", benadrukt ze. "Er is wel eens gezegd: als we de droogte willen oplossen moet het twee jaar aan een stuk miezeren." De regen was wel meer dan welkom: "Het was een kleine verlichting."

Ook bij waterschap Brabantse Delta was de neerslag welkom. "Er is hier in het westen niet veel gevallen. Hier was dus ook geen overlast. Maar welkom was de regen wel", vertelt Eveline Overbeek, communicatieadviseur van het waterschap. Ook in het westen blijft het onttrekkingsverbod gelden. "We willen een jojobeleid voorkomen."

Langdurige droogte

Beide waterschappen maken onderscheid tussen een tijdelijke en een langdurige droogte. Die tijdelijke droogte is dus nu even opgelost. Maar voordat het einde in zicht is voor dat langdurige tekort, zijn we nog wel even bezig.

"We hebben door de jaren heen onze watersystemen te veel ingericht op het afvoeren van water. We moeten ze nu veranderen en ze inrichten op water vasthouden, maar dat is niet zomaar gebeurd", legt de woordvoerster van waterschap De Dommel uit.