Buitenreclames voor gokbedrijven vanaf 2023 verboden in Tilburg

"Speel mee in ons casino." Dit soort reclames zul je vanaf 2023 niet meer in Tilburgse bushokjes of reclamezuilen zien. De gemeente vindt de reclames om te gokken bij bedrijven als Toto en Betcity onwenselijk omdat veel mensen in de schulden komen. Gokken verbieden kan de gemeente niet, de buitenreclame verbieden kan wel.

De gemeente zet zich al jaren in om schulden bij haar burgers te voorkomen of via schuldhulpverlening te verhelpen. PvdA-raadslid Stefan Jansen vond het dan ook raar dat hij bij verschillende lokale bushokjes gokreclames zag en stelde er raadsvragen over.

De gokreclames kunnen niet acuut worden geweigerd, maar in het nieuwe contract met de exploitant van de bushaltehokjes staan de nieuwe regels. Het contract wordt openbaar aanbesteed en gaat in 2023 in.

"De markt voor online gokken is net opengesteld, maar de gemeente ziet nu al dat aantal mensen dat in de schulden belandt door online gokken toeneemt", aldus Jansen.

Is het geen overbodige overheidsbemoeienis? "Gokken is een maatschappelijk probleem, daar moet je ook een maatschappelijke oplossing tegenover zetten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor ongezond eten. Als je wilt dat kinderen gezond eten, moet je misschien in de buurt van scholen reclames voor ongezond eten verbieden. Als gemeente moet je het gesprek voeren: waar ligt de grens?"

Landelijk beleid

Peter Greeven is hoofd behandelzaken bij Novadic-Kentron. Hij komt van alles tegen, van studenten die op een avond hun hele maandbudget vergokken tot mensen die op een avond op verschillende gokplatforms 50.000 euro verliezen.

"Mensen denken vaak dat ze het verloren geld weer terug kunnen winnen, daarom zijn ze op meerdere gokplatforms actief. Minder reclame voor gokken leidt tot minder verslaving. Het is prima wat de gemeente Tilburg doet, maar er zou landelijk beleid moeten komen."

Voorheen was online gokken illegaal. Mensen mochten alleen gokken bij gokhallen en casino's die hier een vergunning voor hadden. Die drempel is verdwenen. "Online kun je de klok rond gokken. De drempel is lager. En er is minder sociale controle, vanaf je smartphone kun je geld verspelen zonder dat iemand je aan je jasje trekt," zegt Greeven.