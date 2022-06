Hans Brian op 82-jarige leeftijd overleden

De voormalig sportcommentator en rugbybondscoach Hans Brian is dinsdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de NOS. Brian overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Son en Breugel.

Hans Brian was jarenlang te horen als sportcommentator. In de jaren zeventig begon hij zijn journalistieke carrière bij De Telegraaf en NOS Studio Sport. Hij deed onder meer commentaar bij de Formule 1, hockey, badminton, rugby en de Parijs-Dakar-rally.

Tussen 1985 en 1987 leidde Brian ook 'It's all in the game', een spelshow die draaide om computerspelletjes.

Erelid Rugby Nederland

Brian was zelf vooral fan van rugby. Begin jaren zestig beoefende hij de sport zelf nog op internationaal niveau, maar vanwege een knieblessure moest hij in 1963 stoppen. Vanaf dat moment zette hij zich in voor de rugbysport. Hij werd bondscoach en ontwikkelde lesmateriaal voor trainers en scheidsrechters. In 2016 werd hij benoemd tot Erelid van Rugby Nederland, vanwege zijn 'grote verdiensten voor de Nederlandse rugbysport'.