Elektrum: gloednieuw dancefestival in de bossen van Landgoed Velder

Danceliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Er komt een gloednieuw festival bij op de agenda. De organisatoren van Intents Festival en WiSH Outdoor starten samen het Elektrum Festival in Boxtel. Fans van de zogeheten hardstyle kunnen alvast 8 en 9 oktober bijschrijven in hun agenda.

Het gaat om de hardere dancestijlen, op een nieuwe locatie. Volgens Tim Klomp Bueters van WiSH Outdoor komen er vier podia.

"We denken dat er ruimte op de Nederlandse festivalmarkt is voor dit evenement. Topdj's zullen hardere stijlen draaien. Het wordt geen mix van de artiesten van Intents en WiSH. Het wordt echt een festival met een eigen stijl en eigen muziek. Waarbij we natuurlijk wel gebruik maken van de netwerken van beide organisaties met artiesten."

Op het landgoedterrein in Boxtel is nog nooit eerder een hardstylefestival geweest, wel waren er andere evenementen zoals We Are Electric. Een vergunning is nog niet verleend, maar volgens Bueters heeft de gemeente haar medewerking toegezegd. "Ze werken mee aan de vergunning, er is plek voor 10.000 tot 15.000 bezoekers."

Prijzen voor dag -of weekendkaarten zijn nog niet bekend. "Daar buigen we ons nu over, wel is duidelijk dat mensen die zich ingeschreven hebben en snel kaarten kopen korting krijgen."