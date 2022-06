Regen teistert 7th Sunday: 'Water en stroom gaan niet goed samen'

Tijdens het 7th Sunday Festival in Erp viel zondag een bak water uit de lucht, maar liefst 54 millimeter regen om precies te zijn. De organisatoren renden van hot naar her. Festivalorganisator Johan Dortmans: "Toen ik 's ochtends opstond, zag ik al dat we onze borst nat konden maken. Letterlijk en figuurlijk."

Een festivalorganisator in Nederland is altijd voorbereid op slecht weer. Er worden houten vloeren gelegd in de tenten en op de routes tussen podia, er liggen houtsnippers op het gras en podia zijn deels overdekt. "Dat is standaard. Op zaterdag hebben we al naar de weersvoorspellingen gekeken voor zondag. Er is een crisismanagementteam, dat heeft ieder uur overleg," legt Dortmans uit.

Er was voor zondag 11 millimeter regen voorspeld. Reden om zaterdagnacht last minute nog op te schalen. "We hebben gezorgd voor poncho's voor de bezoekers, we hebben extra houten vloeren bijgelegd waar dat beter kon, er zijn extra mensen ingehuurd voor de ondersteuning op een regenachtige dag, meer houtsnippers neergelegd. We hadden het idee dat we er klaar voor waren."