Politie deelt 'gratis' foto ongeluk, boete voor fotograferende bestuurders

Foto: Politie Den Bosch/Facebook. Foto: Politie Den Bosch/Facebook. Volgende Vorige 1/2 Foto: Politie Den Bosch/Facebook.

De politie heeft dinsdagmiddag negen bestuurders bekeurd die vanachter het stuur beelden maakten van een ongeluk. Op de A59 bij Den Bosch was namelijk een auto over de kop gegaan. In de richting van Vlijmen ontstond een file als gevolg van het ongeluk en aan de andere kant van de weg ontstond een kijkersfile. Om de fotograferende bestuurders een lesje te leren, deelt de politie 'gratis foto's' op Facebook.