Agenten met getrokken wapens houden drie mannen aan in Tilburg

In een horecazaak aan de Piusstraat in Tilburg zijn dinsdagavond drie mannen door agenten met getrokken wapens aangehouden. Dat gebeurde na een melding dat er even eerder iemand met een vuurwapen door de Hoogvensestraat in de stad liep.

Sandra Kagie Geschreven door

Uiteindelijk werd in de auto van de aangehouden verdachten een nepvuurwapen gevonden. "Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. In deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot nemen. Dit overkwam gisteravond drie mannen in Tilburg", zo legt de politie woensdagochtend uit. De melding dat er een man met een vuurwapen in de Hoogvensestraat liep, kwam om kwart over zeven bij de politie binnen. Vervolgens zou hij met twee anderen in een auto zijn gestapt en richting de Piusstraat zijn gereden. Bij een horecazaak in die straat stuitte de politie op drie mannen die voldeden aan het doorgegeven signalement.

Een omstander fotografeerde de politieactie dinsdagavond.