Guus Meeuwis mag weer los met Groots-concerten: 'Echt een ontlading'

Dit weekend is het weer zo ver: Guus Meeuwis maakt het weer Groots, Gezellig en Genieten in het Philips Stadion. Allemaal met een zachte G, zoals we al vijftien edities van hem gewend zijn. Samen met dertigduizend mensen laat hij het, na twee jaar stilzitten, weer donderen en bliksemen op de ouderwets grootse manier. "Juist het enthousiasme en de muziek is nu belangrijker dan ooit."

Julia Kanters Geschreven door

Na twee jaar coronapauze kon de zanger de afgelopen weken zich weer voorbereiden op zijn concertreeks. "Alles voelt weer heel vertrouwd, maar aan de andere kant hebben die twee jaar ervoor gezorgd dat het niet meer zo is zoals het was", geeft hij toe bij radioprogramma Wakker!. "Ik merk dat niet alleen ik, maar ook iedereen om mij heen ernaar verlangt om weer te mogen. En daar werken we keihard voor." Daarom wordt het volgens hem zeker een ontlading als ze dit weekend om halfnegen mogen aftrappen.

"Juist de lol die we hebben is belangrijker dan ooit."

De gedwongen pauze van de afgelopen twee jaar, heeft wel voor nieuwe inzichten gezorgd bij Guus. "Hiervoor was ik alleen maar bezig met de show groter en mooier maken, maar nu draait het voor mij meer dan ooit om het enthousiasme en de muziek." En er was tijd om nieuwe liedjes te maken. Woensdagochtend gaf hij vast een klein voorproefje: 'Ik neem het leven met twee vingers schuim', heet de jongste hit. Een echte stadionknaller, hoopt Guus. Het is gebaseerd op zijn thuisdorp Lieshout. "Tijdens de afgelopen jaren was er overal zoveel spanning. Ik wilde daarom op zijn Lieses zeggen dat mensen zich een beetje moeten ontspannen: neem het leven met twee vingers schuim."

"Als de gitarist langer wilt spelen, is dat alleen maar prima."

Of hij al meer kan verklappen over wat ons te wachten staat bij Groots? "Nog meer nieuwe liedjes, een voorprogramma van Suzan en Freek en ook Danny Vera komt gezellig langs", licht Guus een tipje van de sluier op. "Kortom één groot muzikaal feest." Al wordt het de vijftiende editie van Groots, eentonig wordt het zeker niet. "Natuurlijk zijn er stukken die streng geregisseerd moeten zijn, maar er is genoeg tijd voor vrijheid", legt hij uit. "Als de gitarist dan wat langer zijn solo wilt spelen, is dat alleen maar prima." Kijk hier naar de beelden van het eerste welbekende Groots-concert van Guus Meeuwis: