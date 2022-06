Dit gebeurt er bij Rijkswaterstaat als een vrachtwagen strandt

Kapotte vrachtwagens en een ochtendspits, het is vragen om problemen. Dinsdagochtend was het weer eens raak in Brabant, waar op de A58 en A67 enorme verkeersproblemen ontstonden door defecte voertuigen. Rijkswaterstaat legt uit wat er op zulke momenten achter de schermen gebeurt en waarom het soms zo ontzettend lang kan duren.

Als een truck de geest geeft, komen de telefoons van de verkeersleiders en weginspecteurs van Rijkswaterstaat tot leven. “Op de rijkswegen waar we camera's op hebben, worden problemen gezien door een verkeersleider", legt woordvoerster Hilde Bakker uit.

Op de A67 viel dinsdag een truck stil (Beeld: Rijkswaterstaat).

“Die neemt direct maatregelen zoals het ‘afkruisen’ van rijstroken. Daarbij worden de rode kruisen op de matrixborden aangezet. Hij schakelt ook een bergingsbedrijf in en afhankelijk van de situatie ook politie, brandweer en ambulance. Tenslotte stuurt de verkeersleider de weginspecteur aan. Die laatste heeft als taak de situatie veilig te maken voor alle betrokkenen en om de doorstroming van het overige verkeer zo snel en goed mogelijk te herstellen." Dat laatste, benadrukt Bakker, is simpeler gezegd dan gedaan. Rijkswaterstaat heeft weliswaar contracten met allerlei bergers én afspraken over hun aanrijdtijden, maar daarmee is een gestrande vrachtwagen nog lang niet 1-2-3 van de baan.

"Het bergen van vrachtwagens is veel lastiger dan van personenauto's."